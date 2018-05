vor 45 Min.

Jubel in Neuburg und Neumünster Lokalsport

Zwei Klubs feiern am Vatertag die Meisterschaft

Der VfR Neuburg und der SSV Neumünster-Unterschöneberg konnten am gestrigen Vatertag die Meisterschaft in ihren Spielklassen bejubeln.

Während bei Bezirksliga-Spitzenreiter VfR Neuburg vor 450 Zuschauern alles angerichtet war, mit einem Sieg gegen den SC Bubesheim den Titel in der Bezirksliga Nord und den Aufsteig in die Landesliga zu feiern, kam der Titelgewinn für Neumünster völlig überraschend. Der SSV hat in der Kreisklasse West 2 nämlich gar nicht gespielt.

Nachdem jedoch der einzig noch verbliebene Konkurrent VfL Großkötz im Nachholspiel gegen die SG Bächingen/Medlingen mit einer 0:1-Niederlage patzte, waren die Schützlinge von Trainer Frank Schmuderer am Ziel, weil der direkte Vergleich für den SSV spricht. Bei der Vatertagsfeier des Neumünsterer Löwen-Fanklubs, dessen Vorsitzender SSV-Abteilungsleiter Stefan Neubauer ist, trafen nach und nach alle Spieler ein. Es sollte noch eine lange Nacht werden. (oli)

