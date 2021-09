Jugendfußball

09.09.2021

Der FC Bayern München ist in Gersthofen zu Gast

Plus Wie Trainer Rolf Heinrich mit einem speziellen Projekt die D-Junioren des TSV auf dieses Spiel und die Saison vorbereitet. Große Spendenaktion geplant

Mit seiner A- und B-Jugend geht der TSV Gersthofen in der Bezirksoberliga an den Start. In der höchsten schwäbischen Liga wollte auch Rolf Heinrich antreten, der die D-Junioren trainiert. „Es ist schade, dass es keine Qualifikation gibt. Gerade nach der langen Corona-Pause hat sich bei den Mannschaften so viel geändert.“

