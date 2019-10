00:03 Uhr

Kangaroos brauchen Verlängerung

In blendender Wurflaune präsentierte sich Emanuel Richter beim 107:102-Sieg der Kangaroos gegen Weimar. Insgesamt erzielte der Routinier aus Slowenien 39 Punkte.

BG Leitershofen/Stadtbergen feiert gegen Weimar am Tag der Deutschen Einheit einen 107:102-Sieg. Ein Routinier und ein Youngster überragen

Zweiter Sieg im zweiten Saisonspiel für die BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen. Am Tag der Deutschen Einheit bezwang man in eigener Halle das Team von Culture City Weimar/Jena II nach Verlängerung mit 107:102 (88:88, 53:43). Für knapp 400 Zuschauer war es ein erlebnisreicher und unterhaltsamer Nachmittag, die Kangaroos verdaddelten aber beinahe noch einen schon sicher geglaubten Sieg.

Die Partie begann perfekt für die Stadtberger, von den ersten neun Dreipunktewürfen fanden acht das Ziel. Besonders Emanuel Richter war in bester Trefferlaune. Demzufolge leuchtete nach dem ersten Viertel ein 34:15 von der Anzeigetafel. Allerdings, dass eine solche Wurfausbeute in keiner Liga dieser Welt anhält, war auch klar. Die jungen und überaus talentierten Thüringer kamen dann auch besser ins Spiel, auch weil die BG in der Verteidigung mindestens eineinhalb Gänge zurückschaltete. Zum Seitenwechsel war aber noch alles im grünen Bereich für Leitershofen.

Allerdings erwischten die Gäste auch im dritten Viertel den besseren Start und kamen immer wieder zu leichten Punkten. Vor allem den Weimarer Center Vincent Hofmann bekam man nicht in den Griff. Der 18-Jährige hatte unter dem Korb viele Freiheiten und nutzte diese auch eindrucksvoll. Die Kangaroos holten aber nun auch die Kampfmaschine heraus und hielten aufopferungsvoll dagegen. Man gestattete Weimar zwar den Ausgleich, aber zunächst keine Führung.

Mit 69:63 ging es ins letzte Viertel. Die Partie gewann zunehmend an Klasse, es ging hin und her. Gegen Ende des Matches schien die BG wieder die Oberhand zu gewinnen. Jonas Sauer und Emanuel Richter trafen vier Freiwürfe zur 88:84-Führung. Fast schon unglaublich, dass man beim letzten Angriff der Gäste vier Sekunden vor Ende Benjamin Dizdar beim Dreier foulte, der allerdings trotzdem traf und per Bonusfreiwurf für den Ausgleich und die Verlängerung sorgte.

In dieser schien Jena das Momentum auf seiner Seite zu haben, ging binnen einer Minute mit 96:90 in Führung. Doch die Kangaroos zeigten Moral: Angetrieben vom lautstarken Publikum kam man Punkt um Punkt wieder heran und zog, als die großen Spieler ausfoulten, wieder vorbei.

Überragend in dieser Phase der erst 20-jährige Jonas Sauer, der vollkommen abgebrüht agierte und zusammen mit Topscorer Emanuel Richter sicher Garant für einen letztendlich etwas glücklichen Leitershofer Sieg war.

Am Samstag geht es nun bei den Herzogenaurach Longhorns weiter, ebenfalls einem Farmteam, dieses Mal von Pro-A Ligist Falcons Nürnberg. Sicherlich eine erneut sehr schwere Aufgabe für die Stadtberger, mit 4:0 Punkten lässt sich die Reise nach Mittelfranken aber etwas gelöster angehen. (asan)

BG Leitershofen/Stadtbergen: Brown (27/1 Dreier), Ajankou, Sauer (18/2 Dreier), Fiebich (3/1 Dreier), Londene (3/1 Dreier), Hadzovic (8), Tomic, Veney (9/1 Dreier), Tesic, Richter (39/8 Dreier).

Themen folgen