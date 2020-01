13.01.2020

Kangaroos hüpfen mit Sieg ins neue Jahr

Viel Kampfgeist zeigten Max Uhlich (am Ball) und Lewis Londene beim 88:72-Sieg der BG Leitershofen/Stadtbergen in Bad Aibling.

Diesmal konnte sich die BG Leitershofen/Stadtbergen in Bad Aibling schadlos halten. Auch, weil man unter den Körben wieder besser besetzt war

Erfolgreicher Start in das Jahr 2020 für die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen. Am Samstagabend siegten die Kangaroos bei den Fireballs Bad Aibling mit 88:72 (48:39) und halten somit den Anschluss an die Spitzengruppe der 1. Regionalliga Südost.

Aufseiten der Kangaroos hatte sich über die Weihnachtspause die Ausfallliste doch erheblich verkürzt. Fehlten im Dezember ja noch sechs Spieler im Kader der BG, reduzierte sich dies zum ersten Match des neuen Jahres auf derer drei. Lediglich für Nedim Hadzovic, Nino Tomic und Jonas Fiebich kam ein Einsatz in Oberbayern noch zu früh.

Die Leitershofer starteten sehr schwungvoll in die Partie, brannten gleich einmal ein wahres Offensivfeuerwerk ab und führten nach dem ersten Viertel mit 37:24. So viele Punkte in einem einzigen Viertel macht man sicher nicht alle Tage. Das Team, allen voran Kapitän Dominik Veney, fand in dieser frühen Phase ein perfektes Mix aus vielen Fast-Break-Punkten und klugen Anspielen in die Zone, wo man direkt am Korb seine Größenvorteile eindrucksvoll ausspielen konnte.

Im zweiten Viertel stotterte der BG-Motor dann aber etwas. Zwar verteidigte man nun sehr gut, im Angriff lief aber wenig zusammen, auch weil die Gäste dort viele einfache Chancen liegen ließen und leichte Punkte verschenkten. Ein Vorsprung mit neun Zählern Abstand zur Halbzeit war zwar halbwegs beruhigend, trotzdem hatte man versäumt, den Sack bereits vorzeitig zu schließen. Nach dem Seitenwechsel korrigierte man dies erst einmal, baute den Vorsprung wieder auf 13 Zähler aus. Die kampfstarken Aiblinger gaben aber erwartungsgemäß noch nicht auf, hatten jetzt ihre beste Phase in der Partie und kamen gegen etwas nachlässig wirkende Stadtberger plötzlich auf 59:61 heran. BG-Spielertrainer Emanuel Richter, der erneut auf einen eigenen Einsatz auf dem Feld verzichtete und sich auf das Coaching beschränkte, ermahnte in einer Auszeit und der letzten Pause seine Spieler, die Konzentration wieder zu erhöhen. Und diese setzten das auf dem Spielfeld perfekt um. Nach einem 16:3 Run bis zur 35. Spielminute war beim Spielstand von 79:62 die Partie entschieden. Die Zuschauer sahen abschließend dann noch auf beiden Seiten den einen oder anderen gelungenen Spielzug.

Mit 16:12 Punkten bleibt die BG Leitershofen/Stadtbergen auf Platz sechs in der Tabelle, allerdings mit nur einer Niederlage mehr als der Tabellendritte. Am kommenden Samstag gastiert man dann auswärts bei Culture City Weimar. Es ist die längste Auswärtsfahrt in dieser Saison, aus der die Kangaroos aber natürlich auch etwas Zählbares mitbringen wollen. (asan)

BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen: Brown (19/1 Dreier), Adjankou, Lawson, Sauer (24/2 Dreier), Londene (15/2 Dreier), Uhlich (2), Benke (8), Veney (16/1 Dreier), Tesic (4), Richter.

