Kangaroos zeigen wieder Kämpferherz

Mit einem neuen Coach, der an der Seitenlinie rackert, schaffen die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen die Kehrtwende

Von Oliver Reiser

Zielstrebig steuerte Emanuel Richter unmittelbar nach der Schlusssirene auf die Tribüne zu, um sich von seiner Freundin ein Küsschen abzuholen. Selbiges hatte sich der 32-Jährige aber auch redlich verdient. Nach der Trennung vom bisherigen Trainergespann Nenad Bekic und Jovica Matic hatte der Slowene zusammen mit seinem Co-Trainer Andy Moser dem Basketballern der BG Leitershofen/Stadtbergen innerhalb von nur zwei Trainingseinheiten neues Leben eingehaucht. Nach drei Heimpleiten in Folge konnten die Kangaroos in der 1. Regionalliga Südost endlich wieder ein Erfolgserlebnis vor ihren eigenen Fans feiern. Mit 94:82 (51:42) wurde der VfL Treuchtlingen besiegt. Mit 14:10 Punkten befindet man sich auf Tabellenplatz sechs weiter auf Tuchfühlung.

So ganz hatte der Leitershofer Anhang seinem Team die mäßigen Leistungen der letzten Heimspiele noch nicht verziehen, nur rund 350 Zuschauer, davon einige Fans von der Altmühl angereist, waren in die Stadtberger Sporthalle gekommen. Sie rieben sich die Augen, was sich das neue Trainerduo hatte einfallen lassen.

Aufgrund der langen Verletztenliste beorderte Richter Epi Lawson und Marc Kaufeld aus der zweiten Mannschaft ins Team, dazu feierte der zuletzt in der RTL-Serie „Ninja Warrior“ überzeugende Johnny Genck wieder einmal ein Comeback und bewies seine Verbundenheit zum Verein. Nominierungen, die sich im Laufe des Spiels auszeichnen sollten.

Nächste Überraschung: Emanuel Richter selbst beschränkte sich zunächst auf einen Platz an der Seitenlinie. Dort lebte er den Seinen Einsatz und Leidenschaft vor. Er hüpfte, klatschte, schrie, gestikulierte und absolvierte ein Laufpensum, wie man es zuletzt kaum von den Akteuren auf dem Feld gesehen hatte. Und seine Mannschaft machte es ihm nach.

Von der ersten Sekunde wurde gerackert, gekämpft, gelaufen – kein Ball wurde verloren gegeben. Von „mangelnder Intensität“ war dieses Mal nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Selbst Bälle, die schon verloren schienen, wurden mit riesigem Einsatz zurück erkämpft. Dreimal holte Dominik Veney den Offensivrebound, ehe er das 22:11 markierte.

Da die verletzungsbedingten Personalsorgen der BG nach den Ausfällen der Center Bernhard Benke, Milan Tesic und Nedim Hadzovic aktuell ja eher unter dem Korb liegen, verteidigte man fast immer über das gesamte Feld, um den Gegner vom Korb fern zu halten. Mit einem 14:2-Start wurden die ebenfalls ersatzgeschwächten Gäste förmlich überrollt. Selbst als Chuck Brown nach zwei schnellen Fouls auf die Bank beordert wurde, tat das dem Spiel keinen Abbruch. Mit 26:18 ging das erste Viertel an die BG Leitershofen/Stadtbergen.

Die Gäste kamen dann besser ins Spiel. Die Kangaroos konnten sich trotz aller Dominanz nicht wirklich absetzen. Unmittelbar vor der Pause machten zwei Dreier von Richter und Brown aus einem 45:42 einen 51:42-Halbzeitstand.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild: Immer wenn der VfL, meist durch seinen überragenden erst 18-jährigen Nachwuchscenter Lucca Wörrlein herankam, konterten die Stadtberger, meist durch seine überragenden Aufbauspieler Charlie Brown (37 Punkte) und Jonas Sauer (16) sowie Kapitän Dominik Veney (23). Beim 78:62 in der 34. Spielminute war die Partie dann entschieden, auch wenn die Franken nochmals auf 78:70 verkürzten. Die letzten vier Minuten gehörten dann aber wieder der BG, die bis zum Schluss das Tempo hochhalten konnte und gegen bis zum Schluss kampfstarke Treuchtlinger am Ende einen verdienten Sieg einfuhren.

Zum Weihnachtsspiel kommt der Bachelor

Am kommenden Samstag steht dann das letzte Spiel des Jahres 2019 auf dem Programm, erneut zu Hause in der Stadtberger Sporthalle. Um 19.30 Uhr steigt das sogenannte Weihnachtsspiel gegen den MTSV Schwabing München. Als besonderer Attraktion erwarten die Kangaroos dann den Bachelor Andrej Mangold. Der 32-jährige Ex-Basketballprofi der Telekom Baskets Bonn und der Fraport Skyliners aus der RTL-Dating Show wird vor dem Spiel Autogramme unterschreiben und in der Halbzeit zu einem Shoot-Out gegen ausgewählte Fans antreten. (mit asan)

BG TOPSTAR Leitershofen/ Stadtbergen: Brown (37/2 Dreier), Lawson, Sauer (16), Londene (3/1 Dreier), Kaufeld (4), Uhlich (2), Tomic (8/1 Dreier), Veney (21), Genck, Richter (3/1 Dreier).

