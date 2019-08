vor 2 Min.

Kein Sieger im Verfolgerduell

TSV Gersthofen kommt in Ecknach nur zu einem 1:1-Unentschieden

Nach drei Siegen in Folge reichte es für den TSV Gersthofen beim VfL Ecknach nur zu einem Unentschieden. Im Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga Nord trennte man sich 1:1.

Spielertrainer Mario Schmidt, früher bei Ecknach, jetzt in Gersthofen, fasste das Remis zusammen: „Nach unserer Führung hatten wir das Spiel im Griff. Da müssen wir das zweite Tor nachlegen, dann wäre sicher mehr drin gewesen. Ecknach kam dann etwas glücklich zum Ausgleich, aufgrund der zweiten Hälfte ist das Ergebnis unterm Strich aber in Ordnung“.

Ecknachs Spielertrainer Daniel Framberger, der wegen einer Oberschenkelverletzung zunächst auf der Bank Platz nahm, kam zu einer ähnlichen Bewertung: „Anfangs waren wir eigentlich gut im Spiel und geraten fast aus dem Nichts in Rückstand. Im Anschluss hat uns unser Torwart im Spiel gehalten, ich weiß nicht, ob wir nach einem 0:2 noch mal wiedergekommen wären. Der Ausgleich fällt dann vielleicht etwas überraschend, ist am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit aber nicht unverdient.“

In der 20. Minute war Ecknachs Defensive etwas unsortiert, was Gersthofen prompt ausnutzte. Ferkan Secgin tauchte frei vor VfL-Schlussmann Hannes Helfer auf und schloss mit einem sehenswerten Heber zur Gästeführung ab. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielte Tobias Jusczak Michael Eibel schön frei, der Torjäger ließ sich nicht bitten und verwertete die Vorarbeit unhaltbar ins lange Eck.

Zwei Gelb-Rote Karten in der Nachspielzeit

Nach der Pause entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Höhepunkte waren aber nur noch die Gelb-Roten gegen Oktay Yavuz (Gersthofen) und Benedikt Huber (Ecknach) in der Nachspielzeit. (AL)

VfL Ecknach Helfer, Glas, Mühlberger, Wohlrab (40. Huber), Ettinger, Elbl, Obermeyer (83. Framberger), Piller, Zakari (63. Wagner Lukas), Eibel, Jusczak.

TSV Gersthofen: Gordy, Durner, Wagemann, Gai, Wilde, Oktay Yavuz, Neziri (64. Lux), Kine, Göttler (9. Atay), Okan Yavuz, Secgin (54. Baumeister).

Tore 0:1 Secgin (20.), 1:1 Michael Eibel (45. + 3). – Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen). – Zuschauer: 180 Gelb-Rot: Oktay Yavuz (Gersthofen/90.+3), Huber (Ecknach/90.+4).

