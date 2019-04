vor 8 Min.

Keine Versteckspiele

Keinen Grund sich zu verstecken hatten zuletzt Benjamin Sakrak und seine Kameraden vom SV Cosmos Aystetten. Nach zwei Siegen in Folge will man auch im Derby gegen den Tabellenzweiten Türkspor Augsburg etwas holen.

Nach zwei Siegen in Folge hat der SV Cosmos Aystetten Selbstvertrauen getankt und will auch im Derby gegen Türkspor Augsburg punkten

Von Oliver Reiser

Am vergangenen Ostermontag musste der Tabellendritte VfR Neuburg dran glauben. Mit einem 2:1-Sieg hat der SV Cosmos Aystetten die Hoffungen der Oberbayern auf den Relegationsplatz in der Fußball-Landesliga Südwest zerstört. Den hat jetzt Türkspor Augsburg so gut wie sicher. Nach zwei Siegen innerhalb von drei Tagen sind die Akkus der Aystetter mit Selbstvertrauen aufgefüllt. „Wir sind nicht chancenlos“, sagt Trainer Marco Löring vor dem Gastspiel des Tabellenzweiten am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr).

„Türkspor will Zweiter werden, wir wollen in der Liga bleiben. Das verspricht einen spannenden Kampf“, zeigt sich Löring angriffslustig. „In diesem Derby schlechthin geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch ums Prestige“, sagt der Trainer. Immerhin stehen mit Emre und Samet Kurt sowie Stefan Lukic drei Akteure im Kader, die auch schon Aystetten gespielt haben. Mit Fatih Baydemir stellt man auch den Führenden in der Torschützenliste (23 Treffer).

In den meisten Spielen war immer etwas möglich

„Türkspor hat eine gute Mannschaft mit super Spielern und von den letzten 22 Spielen nur ein Einziges verloren, aber das heißt nicht, dass wir sie nicht schlagen können“, zeigt sich der 36-Jährige dennoch optimistisch und kündigt an, dass man sich nicht verstecken werde. „Mit wenigen Ausnahmen war in all unseren Spielen immer was möglich, am Osterwochenende haben wir uns jetzt endlich einmal belohnt.“ Und das, obwohl man personell mit einem auf Kante genähten Kader auskommen muss, sich die Mannschaft fast von selbst aufstellt, aber anscheinend in dieser Konstellation perfekt zusammenpasst. Vorbildlich auch der zuletzt gezeigte Wille und die unerschütterliche Moral.

Zu den 14 Spielern, die zuletzt gegen Neuburg dabei waren, gesellt sich am Sonntag wieder der aus dem Urlaub zurückgekehrte Julian Bergmair, der sich am Saisonende zum FC Günzburg verabschieden wird. Mit Dino Tuksar (KSV Trenk), Niklas Kratzer (TSV Gersthofen) und Fabian Krug (Schwaben Augsburg) stehen bereits drei Neuzugänge fest. Um den Kader aufzufüllen, wird es sicherlich noch den einen oder anderen zusätzlich geben.

Vier Spiele stehen für den SV Cosmos Aystetten, der momentan vier Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz hat, noch auf dem Programm. Nach dem Derby gegen Türkspor geht es zum SC Olching, der ebenfalls in der Spitzengruppe rangiert, dann kommt Schlusslicht SC Oberweikertshofen und am letzten Spieltag ist man beim FV Illertissen II, einem direkten Konkurrenten, zu Gast. „Zwei Spiele müssen wir noch gewinnen“, sagt Löring, der sich keinesfalls nur darauf verlassen will, diese gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten einzufahren. Mit zwei Siegen hätte man sogar die 40-Punkte-Marke gerissen. Doch Marco Löring will auf Nummer sicher gehen.

Themen Folgen