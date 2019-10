vor 54 Min.

Kellerkinder spielen auf

SV Erlingen und SV Gablingen feiern jeweils den dritten Saisonsieg

In der A-Klasse Nordwest gelang Schlusslicht SV Erlingen die große Überraschung, als man den Aufstiegsaspiranten SV Wörleschwang mit 2:1 nach Hause schickte. Auch der SV Gablingen (2:1 gegen FC Horgau II) konnte seinen dritten Saisonsieg feiern. Somit ist nun der SV Nordendorf (1:2 gegen Westendorf) Träger der roten Laterne.

(2:0). Auffälligster Akteur in der SCB-Offensive war Lukas Huber, der alle Treffer vorbereitete. Nach zehn Minuten behauptete er gegen drei Gegenspieler den Ball und legte ab auf Felix Wüst, der das 1:0 erzielte. Nur fünf Minuten später wurde seine Einzelaktion durch ein Foul im Strafraum beendet. Thomas Fleps verwandelte den fälligen Elfmeter zur 2:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte war dann die Zuser Reserve das bessere Team, benötigte für den Anschlusstreffer durch Florian Fink aber die Mithilfe der Hausherren (62.). Sebastian Sinninger stellte dann 20 Minuten vor dem Ende mit einem satten Schuss unter die Latte den Vorsprung wieder her, bevor Florian Fink eine Unachtsamkeit in der SCB-Defensive zum 3:2 nutzen konnte (84.). (gs)

(0:0). Im Spiel der Tabellennachbaren konnte der SVG drei wichtige Punkte einfahren. Die Heimelf hatte in der ersten Hälfte zwei Chancen, die sie nicht nutzen konnte. Im zweiten Durchgang lief es besser, und Daniel Grmoja erzielte das 1:0 (56.). Der SVG blieb am Drücker und erhöhte durch Dennis Förg auf 2:0 (65.). Florian Pfeiffer sah in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit verkürzte Philipp Mayer auf 2:1. – Zuschauer: 80. (SP)

(1:2). Die Heimelf erhielt ersatzgeschwächt die erste Heimniederlage der Saison. Zunächst ein erfreulicher Start für die SpVgg, AH-Spieler Andreas Kobitz erzielte in der 13. Minute die 1:0 Führung. Nur kurze Zeit später glichen jedoch die Gäste durch Julien Jaremkow aus und drehten mit dem 1:2 durch Timo Prillwitz die Partie (16./28.). Gleich nach dem Wechsel stellten die Gäste durch Jörg Bittner auf 1:3 (48.). Nochmals Hoffnung kam bei der Heimelf auf, als Ansumana Sankareh in der 63. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Timo Prillwitz und Julien Jaremkow machten diese jedoch mit den Treffern zum 2:5 zunichte. (mira)

(1:0). Nach einem ersten Warnschuss von Christoph Stadler (4.) erzielte Kevin Keller mit einem Freistoß-Aufsetzer das 1:0 für den TSV (7.) Johannes Präßberger scheiterte an TSV-Keeper Johannes Gump (16.) und Julian Henkel am Pfosten (28.) . In Überzahl agierte der SVA mutiger nach vorne und Gump konnte einen Schuss von Marcel Montazem an die Latte lenken (63.). Mo Aldery hatte das 2:0 auf dem Fuß, zielte aber einmal zu hoch (63.) und scheiterte an SVA-Torhüter Nicolas Mailbeck (71.). Nach dem 2:0 durch einen Kopfball von Johannes Sörgel (85.) war die Partie entschieden. – Zuschauer: 69. (edi)

(1:0). Erlingens Defensive war im Vergleich zur Vorwoche deutlich besser sortiert und ließ den Gästen wenig Chancen. In der 45. Minute dezimierten sich die Gäste mit einer Gelb-Roten Karte selbst. Den anschließenden Freistoß köpfte Christoph Foag ins Tor. Nach dem Seitenwechsel hielt Erlingens Torhüter Michael Kratzer seine Truppe mit einer Dreifachparade im Spiel, doch in der 65. Minute fiel der Ausgleich durch Christoph Scherer. Als Erlingen durch Christian Bayer in Führung ging (80.), konnte man diese geschickt über die Zeit retten. – Zuschauer: 100. (AL)

(0:0). Die Partie plätscherte eine Stunde lang vor sich hin, bevor Westendorf Josef Sauler mit glatt Rot vorzeitig zum Duschen musste. In der Folge übernahm der SV das Ruder und kam durch Aleksandar Jovicic zum 1:0 (69.). Westendorf erholte sich jedoch schnell von dem Schock und drehte mit einem Doppelschlag von Fabian Schmidt (70./75.) die Partie. – Zuschauer: 160. (AL)

