vor 23 Min.

Klassenerhalt soll kein Thema sein

Beim TTC Langweid starten nicht nur die Tischtennis-Frauen in der 2. Bundesliga optimistisch in die Rückrunde

Mit Zuversicht auf den Klassenerhalt kann das erste Tischtennis-Frauenteam des TTC Langweid am Samstag, 11. Januar, beim MTV Tostedt in die Rückrunde der 2. Bundesliga starten. Zu Beginn der Saison war man sich beim Aufsteiger der Sache dahingehend weniger sicher, zumal man das Abenteuer mit einem fast komplett neuen Team angehen musste. Die jungen Spielerinnen wie Nathaly Paredes, Luan Le oder Vitalija Veckute haben aber gezeigt, dass sie das sportliche Rüstzeug für die 2. Bundesliga haben.

Tostedt liegt 45 km vor Hamburg am Rande der Lüneburger Heide. Einen Spaziergang in der Lüneburger Heide haben Cennet Durgun und ihre Spielerinnen dort aber nicht vor sich. Tostedt hat die Vorrunde mit einem ausgeglichenen 8:8-Punktekonto und Platz sechs abgeschlossen, Langweid mit 6:10 Platz acht. In der Vorrunde haben die Norddeutschen mit einem 6:2-Sieg aus Langweid beide Punkte entführt. Zu ausgeglichen präsentierte sich dabei der Gegner, der mit Irene Ivancan, einer ehemaligen Nationalspielerin, und mit Yvonne Kaiser über ein starkes Spitzenpaarkreuz verfügt.

Die Verantwortlichen des TTC Langweid würden mit ihrem Aushängeschild gerne in der 2. Bundesliga weiterspielen. Dies hängt aber außer vom sportlichen Abschneiden auch vom Mitwirken verschiedener Sponsoren ab. Bis 15. März muss die Meldung beim Deutschen Tischtennis-Bund erfolgen.

Beim TTC kann man aber auch mit dem bisherigen Verlauf der Vorrunde bei 13 weiteren Teams weitgehend zufrieden sein. Für das Team 2 verlief die Vorrunde der Oberliga aufgrund von unerwarteten Ausfällen von Spielerinnen nicht ganz nach den Erwartungen. Größere Zweifel am Klassenerhalt braucht Barbara Seiler aber nicht zu haben. Verletzungs- und krankheitsbedingte Personalprobleme bestimmten auch die Vorrunde der „Dritten“ in der Bezirksoberliga. Das sieht für das Team um Mannschaftsführerin Anna Kaps in der Rückrunde wohl wieder besser aus. Gut geschlagen hat sich in der Bezirksklasse B die Vierte um Dana Behnisch. Das TTC-Seniorinnen-Team, das in der letzten Saison bayerischer Meister seiner Altersklasse (Ü 40) wurde, steht in der Verbandsoberliga ohne Punktverlust auf Platz zwei.

Das 1. Männerteam liegt in der Bezirksoberliga auf Platz drei. Ganz zufrieden stimmt das Abschneiden die Teamspieler dennoch nicht aufgrund einiger unnötig abgegebenen Punkte, die zu einem Vier-Punkte-Abstand zu Platz zwei geführt haben. Die Spieler des 2. Männerteams waren sich nach dem Aufstieg in die Bezirksliga bewusst, dass sie da von Beginn an mit dem Rücken zur Wand stehen werden. Sie haben aber in einigen Spielen gezeigt, dass sie den Kopf nicht in den Sand zu stecken brauchen und die Klasse retten können.

Die „Dritte“, Tabellenzweiter der Bezirksklasse B, hat hier mit Zusmarshausen I einen zu starken Gegner vor sich. Mannschaftsführer Max Mayershofer, der mit der Vierten in der Bezirksklasse C kaum mal in Bestbesetzung antreten kann, muss deshalb mit dem errungenen Mittelplatz seines Teams zufrieden sein. Franz Matzka ist dies mit dem Anschneiden seiner „Fünften“ in der Bezirksklasse D.

Jugendleiter Marco Bröll sieht beim 1. Jungenteam das Rüstzeug, die Verbandsliga zu halten. Obwohl drei Spieler des Vorjahresteams altersbedingt ersetzt werden mussten, ist das Team um den zwölfjährigen Andre Thiebau gut genug. Den Jugendverantwortlichen und Trainerin Barbara Jungbauer geht es bei den weiteren drei Teams nicht um den Toperfolg in den jeweiligen Ligen, sondern alle Spieler unabhängig von Erfolgsaussichten zum Einsatz zu bringen und auf breiter Ebene guten Nachwuchs sportlich zu formen. Das kommt derzeit bereits den Männerteams zugute. (jug)

