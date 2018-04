vor 22 Min.

Kleeblätter erleben dreifachen Einbruch Lokalsport

Während der Niederlage im Punktspiel gegen den VfR Neuburg wurde dem FC Horgau die Kabine geplündert

Ein Osterwochenende zum Vergessen gab es für den FC Horgau. Einen doppelten Einbruch erlebten die Rothtaler bei der 1:6-Niederlage im Bezirksligaspiel gegen den Tabellenzweiten VfR Neuburg. Der dritte Einbruch kam dann im Toto-Pokal-Halbfinale des Kreises Augsburg, in dem man am Ostermontag dem TSV Bobingen mit 0:3 unterlag.

Eine gute Stunde konnten die Platzherren mit Einsatzkraft und enormen Willen gegen den VfR Neuburg mithalten. Philipp Mayer hatte in der 18. Minute Pech mit seinem Kopfstoß. Zwei Minuten später fasste Tobias Kirschner eine Flanke von Michael Vogele ab und schoss zum Horgauer Führungstreffer ein. Die ballsicheren Gäste hatten mehr vom Spiel. Trotzdem kamen sie aus dem Nichts zum Ausgleichstreffer, als Lucas Labus knallhart und unhaltbar traf. Gästestürmer Alexander Müller prüfte FCH-Schlussmann Marco Fischer des Öfteren. Sein Teamkollege Fabian Heckel machte es nach dem Seitenwechsel nicht besser, als er freistehend übers Tor drosch. Im Strafraum zeigten sich die Kleeblätter zu inkonsequent, als Spielführer Fabian Tögel das Leder nicht kontrollieren konnte. Nach einer Flanke von Ray Bishop gelang Alexander Müller die Gästeführung. Der Pfosten verhinderte den heimischen Ausgleich durch den eingewechselten Daniel Feistle. In der 70. Minute verwandelte Sebastian Habermeyer einen Freistoß über die Mauer zum 1:3.

Damit schien auch die mentale Stärke der Gastgeber verloren gegangen zu sein. Nach einem harmlosen Foul markierte Glerdis Ahmeti per Elfmeter das 1:4. Sein nächster Schuss ging nur an die Latte. In den Schlussminuten erhöhten Rainer Meisinger und nochmals Alexander Müller auf 1:6. Auf diese ernüchternde Klatsche folgte beim Gang in die Kabine die nächste, denn dort war in der Zwischenzeit eingebrochen worden. (mase)

FC Horgau: Fischer - Kirschner, Berger, Stroh, Hefele (51. D. Feistle), Kaiser (85. Beckert) - Michael Vogele, Si. Blochum, Ph. Mayer, Maxi Vogele - Tögel.

VfR Neuburg: Mayr - Klink (74. Stegmeir), Uhle, Labus, Eisenhofer (79. Bader) - Riedelsheimer, Müller, Meisinger - Bishop (74. Ahmeti), Habermeyer, Heckel

Tore: 1:0 Kirschner (20.), 1:1 Labus (29.), 1:2 Müller (69.), 1:3 Habermeyer (72.), 1:4 Ahmeti (87./Foulelfmeter), 1:5 Meisinger (87.), 1:6 Müller (88.). – Zuschauer 120.

Für das Halbfinale im Kreispokal schien sich bei beiden Mannschaften die Begeisterung in Grenzen zu halten. Dementsprechend langweilig verlief die erste Halbzeit. Vor allem im Spiel des FC Horgau, der ohne Fabian Tögel, Tobias Kirschner und Patrick Mayer begann, war viel Leerlauf. Die beiden einzigen Chancen vergaben Thomas Martinek (39.) und Maximilian Vogele (41.). Nachdem Maxi Vogele auch die Vorarbeit seines Bruders Michael über den Kasten gedroschen hatte, erfolgte der dritte Einbruch an diesem Wochenende. Cemal Mutlu traf aus heiterem Himmel zum 0:1 (60.). Damit war’s vorbei. Burak Sirtkaya per Kopfball (64.) und Cemal Mutlu (69.) sorgten innerhalb von zehn Minuten für die Entscheidung zugunsten des Süd-Bezirksligisten, der im Finale auf den VfR Neuburg (3:1-Sieg in Pfersee) trifft. (oli)

FC Horgau: Fischer – Kaiser, Stroh, Berger, Hefele, Platzer (57. Tögel) – Ph. Mayer, Si. Blochum – Maxi Vogele, Martinek (57. Kirschner), Michael Vogele.

TSV Bobingen: Schlotterer – E. Mutlu, Di Santo (73. Weise), Stadlmeir, Zedelmeier – Jeschek, Nam, Detke, Ismail-Retzep (53. Calli) – C. Mutlu (77. Vogt), Sirtkaya.

Tore: 0:1 C. Mutlu (58.), 0:2 Sirtkaya (63.), 0:3 C. Mutlu (69.). – Schiedsrichter: Vinzenz Lehmann. – Zuschauer: 120.

Themen Folgen