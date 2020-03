04.03.2020

Kollektive Ratlosigkeit

SG 1871 Gersthofen lässt im Kellerduell gegen Mitaufsteiger Königsbrunn Big Points liegen und muss jetzt um den Klassenerhalt zittern. Kritik an Schiedsrichteransetzung

Wichtige Big Points im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga haben die Handballer der SG 1871 Gersthofen im Kellerderby gegen den HBC Königsbrunn liegen lassen. Gegen den Mitaufsteiger unterlagen die Schützlinge von Interimstrainer Lukas Schmölz mit 18:21. Nach drei Niederlagen in Folge trennen die SG nur noch wenige Zähler von einem vermeintlichen Abstiegsrang.

Mit einem Sieg in eigener Halle hätte man sich einen kleinen Vorsprung vor den Abstiegsrängen schaffen können. Folglich waren alle Spieler bis in die Haarspitzen motiviert. Die Schiedsrichterbesetzung war vom Verband etwas unglücklich gewählt, denn einer der Unparteiischen fungiert als Trainer eines direkten Konkurrenten in der Bezirksoberliga. Dies stellt in gewisser Weise die Neutralität der Unparteiischen infrage und ist in einer derart heißen Phase der Saison denkbar unpassend.

Zahlreiche Zeitstrafen gegen die Spielgemeinschaft

Nichtsdestotrotz: Handball wird auf dem Parkett entschieden. Das Spiel begann temporeich, und die Gäste konnten nach 49 Sekunden die erste Führung verbuchen, welche erst in der 15. Spielminute abgegeben wurde. Timm Erhard konnte durch schön herausgespielte Einzelaktionen auf 6:4 stellen. Trotz zahlreicher Zweiminutenstrafen gegen die SG stand es zur Pause 9:9. Markus Walter war dazu per Strafwurf erfolgreich. Im zweiten Durchgang schaffte es keines der beiden Teams, sich nennenswert abzusetzen. Bis zur 41. Minute wanderte die Führung immer wieder zur SG 1871, woraufhin Königsbrunn postwendend ausgleichen konnte. Eigene Schludrigkeit im Umgang mit Chancen und ein einknickendes Rückzugsverhalten führten schließlich dazu, dass Königsbrunn Mitte der zweiten Halbzeit plötzlich mit 16:14 in Front lag. Eine weitere Unterzahlsituation nutzten die BHC-Cracks zu einem komfortablen Vier-Tore-Abstand. Obwohl Maximilian Kranz binnen einer Minute den Anschluss zum 18:20 erzielen konnte und die Abwehr auf offene Mann-Mann-Deckung rotierte, gelang es nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Mit 18:21 stand schließlich die nächste Niederlage der SG 1871 Gersthofen fest, die aufgrund der desaströsen Torquote auch in Ordnung geht.

Daher heißt es nun Mund abputzen, Krone richten und weiter fighten. Vielleicht lässt sich ja gegen den Ligaprimus aus Göggingen am nächsten Samstag eine Trotzreaktion erzwingen. Anwurf ist um 19.30 Uhr am Meierweg. (AL)

SG 1871 Gersthofen: Wittgen, Müller (beide Tor), Kranz M. (2), Koppe B., Erhard (4), Reisner, Fischer (1), Weigl, Walter (4/2), Scherer (3), Tomov, Bossauer (1/1), Feistle (3).

