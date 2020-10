vor 3 Min.

Kopf hoch!

Gersthofens Trainer fordert vor dem Spitzenspiel mehr Selbstvertrauen

Ein Sieg auf den letzten Drücker tut immer gut. Deshalb war man beim TSV Gersthofen auch sehr zufrieden, dass man die Aufgabe beim FC Günzburg mit einem 3:2-Erfolg lösen konnte. Am heutigen Freitag steht für den Branchenprimus der Fußball-Bezirksliga Nord das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Um 19.30 Uhr gastiert der Tabellenvierte TSV Hollenbach in der Abenstein-Arena.

Trotz der Tabellenspitze und acht Punkten Vorsprung auf den Gegner, wünscht sich Trainer Florian Fischer mehr Selbstvertrauen von seinen Spielern.

„Phasenweise haben wir ängstlich gespielt“, hat er zuletzt in Günzburg Defizite ausgemacht. Zweimal hat man es dem Gegner leicht gemacht, musste deshalb den Ausgleich hinnehmen. „Wir müssen negative Situationen schneller abhaken“, sagt Fischer. Ihm ist nämlich auch aufgefallen, „dass die Köpfe immer dann nach unten gegangen sind, wenn wir wieder eine Chance verballert hatten.“ Dabei gebe es keinen Grund, an sich zu zweifeln. „In der Mannschaft steckt noch so viel mehr. Die Qualität ist da“, ist Florian Fischer von seinen Schützlingen absolut überzeugt. (oli)

Themen folgen