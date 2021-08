Kreisklasse Augsburg Nordwest

Der TSV Leitershofen ist der Favorit

Zwar noch verletzt, aber trotzdem zuversichtlich: Anil Zambak (rechts), Spielertrainer beim Kreisklassisten TSV Leitershofen, will mit den Almkickern wieder in die Kreisliga aufsteigen.

Plus Spielertrainer Anil Zambak zeigt sich vor dem Start in die Saison zuversichtlich. Doch auch andere Vereine haben Ambitionen

Von Nikolai Vrazic

Nachdem die höheren Ligen bereits in die neue Fußball-Saison gestartet sind, wird am Wochenende nun auch in der Kreisklasse Augsburg Nordwest der Ball rollen.

