Das Ergebnis trügt

Nordwest TSV Lützelburg war beim 1:0 gegen Aufsteiger SV Wörleschwang überlegener, als es das Resultat besagt

Der TSV Steppach konnte in der Fußball-Kreisklasse Nordwest eine weiße Weste wahren und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg (3:2 gegen Diedorf). Im Tabellenkeller sitzt Aufsteiger SV Wörleschwang nach der 0:1-Niederlage beim TSV Lützelburg fest. Der TSV Leitershofen setzte sich beim TSV Täfertingen mit 3:2 durch.

TSV Lützelburg – SV Wörleschwang 1:0 (1:0). Das Spiel war klarer als das Ergebnis. Florian Kamissek konnte nach schönem Kombinationsspiel über den ganzen Platz das Zuspiel von Stefan Horneck (15.) zum Tor des Abends vollstrecken. Die Gäste blieben durch gelegentliche Konter stets gefährlich, sodass bei dem knappen Ergebnis bis zum Schluss die Spannung hoch blieb. – Zuschauer: 44. (bph)

TSV Täfertingen – TSV Leitershofen 2:3 (0:2). In einem spannenden Match behielten die Gäste aufgrund einer starken Anfangsphase nicht ganz unverdient die Oberhand. Relativ fix stellten Simon Stiegelmayer (18.) und Kapitän Max Wieland (20./Foulelfmeter) auf 0:2. Nach dem Wechsel hatte Täfertingen den besseren Start und kam zügig zum Ausgleich durch Viktor Matca und Safak Cetinkaya. Allerdings gelang den Gästen durch Einwechselspieler Tobias Senger nach einem Konter der entscheidende Treffer, gegen den die Heimelf nichts mehr entgegensetzen konnte. – Zuschauer: 106. (kabö)

TSV Steppach – TSV Diedorf 3:2 (2:1). Einen mühsamen Arbeitssieg für den TSV Steppach. Die Sandbergkicker begannen druckvoll und kamen durch Leon Rössle (12.) sowie Kevin Nagler (23.) zu einer 2:0-Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Stefan Micheler das 2:1 (45.) und in der 52. Minute auch der Ausgleich. In der 68. Minute war Leon Rössle erneut zur Stelle und brachte Steppach abermals in Front. Diesen knappen Vorsprung konnten die Gastgeber bis ins Ziel retten. – Zuschauer: 50. (AL)