Aufsteiger holt den ersten Punkt

SV Wörleschwang 2:2 im Kellerduell gegen den VfR Foret. Spitzenreiter Bärenkeller behält auch im Derby gegen Täfertingen die Oberhand

Nach fünf Niederlagen gab es das erste Erfolgserlebnis für den SV Wörleschwang. Immerhin ein Punkt bleibt nach dem 2:2-Unentschieden gegen Foret auf dem Konto. An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Nordwest ließ die SpVgg Bärenkeller nichts anbrennen und gewann das Derby gegen Täfertingen in der Schlussphase mit 3:2. Leitershofen bog einen 0:2-Rückstand in einer überragenden zweiten Hälfte noch zu einem 5:2-Sieg herum und erobert Tabellenplatz zwei.

TSV Leitershofen - TSV Lützelburg 5:2 (1:2). Obwohl besser ins Spiel gekommen mussten die Hausherren überraschend einen 0:2 Rückstand hinnehmen. Florian Kamissek hatte Lützelburg mit einem Doppelpack in Front gebracht (30./35.). Danach setzten die Hausherren alles daran, den Anschluss noch vor der Pause zu erzielen, was durch Hakan Senyuva (45.) auch gelang. Mit vier Auswechslungen versuchte Leitershofen das Ruder in Hälfte zwei noch herumzureißen. Die Maßnahme wirkte und die Heimelf machte ein überragendes Spiel. Mit Toren von Aharon Schmid (53./58.), Simon Stiegelmair (65.) und Tobias Mayer (83.) wurde das Spiel eindrucksvoll gedreht.

TSV Diedorf - TSG Stadtbergen 6:1 (3:1). Den zweiten ungefährdeten Heimerfolg konnte der TSV gegen Stadtbergen einfahren. Bereits nach einer Zeigerumdrehung zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul an Maximilian Mayer auf den Punkt und Benedikt Wellkamp konnte verwandeln. Die Heimmannschaft drückte weiter, musste jedoch nach 25 Minuten aus dem Nichts das 1:1 nach einer schönen Einzelleistung von Kevin de Giglio hinnehmen. Keine fünf Minuten später hatte Andre Köllmer keine Mühe, den scharf vors Tor gespielten Ball von Nicolas Ott aus einem Meter über die Linie zu drücken. Kurz vor der Halbzeit gelang durch ein Kopfballtor von Tobias Endreß der Ausbau der Führung. Als nach einer Stunde wiederum Maximilian Mayer im Strafraum von den Beinen geholt wurde, verwandelte diesmal Tobias Janetschek den fälligen Strafstoß zur endgültigen Entscheidung sorgte. Im restlichen Verlauf ließen es die Hausherren ruhig angehen und kamen noch durch Tobias Schneider (80.) und Andre Köllmer (85.) zum auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg. – Zuschauer: 50. (bewe)

SpVgg Bärenkeller - TSV Täfertingen 3:2 (1:1). Das Derby zwischen gestaltete sich lange ziemlich ausgeglichen. Nach dem 0:1 durch Simon Weis (20.) und dem Ausgleich durch Matthias Lang (25.) ging es mit dem Unentschieden in die Kabine. Ein direkt verwandelter Freistoß von Domenic Breitner (64.) brachte die Hausherren wieder in Front. Die Heimelf bekam danach einen Elfmeter, der aber nicht zu einem Tor führte. Besser machten es die Gäste kurz darauf, denn Marco Dieminger verwandelte seinen Strafstoß zum 2:2 (77.). Mit einer guten Aktion entschied Emil Bese das Spiel zum 3:2 (82.). – Zuschauer: 130.

(1:0). Der TSV Welden kam gegen die Neusässer Reserve nicht über ein 1:1 hinaus. Bis zur Halbzeit sah alles nach dem ersten Heimsieg für die Weldener aus. Mit dem 1:0 durch Fabian Ecker (17.) und zwei riesen Möglichkeiten kurz vor dem Pausenpfiff, ging man gestärkt in die zweite Spielhälfte. Doch gegen den Traumtreffer von Philip Saal zum 1:1 konnte auch Weldens Schlussmann nichts mehr ausrichten. Aus etwa 25 Metern Entfernung platzierte Saal den Ball unhaltbar im Winkel (61.) und sorgte dadurch gleichzeitig für den Endstand. Die Schlussphase der Partie war gezeichnet durch Unterbrechungen und Standardsituationen. Ein offenes Spiel mit letztendlich gerechtem Resultat. Zuschauer: 60. (weld-)

SV Wörleschwang – VfR Foret 2:2 (2:0). Die Hausherren dominierten von Beginn an die Partie und gingen durch einen Doppelpack von Kilian Hirle (11. und 25.) verdient in Führung. Der SVW schaffte es nicht, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, so fanden die Gäste durch einen Strafstoß (64.) ins Spiel: Gökhan Basalan verwandelte vom Punkt. Kurz darauf glich Foret durch Dogukan Ümmet (69.) aus und entführt einen glücklichen Punkt aus Wörleschwang. – Zuschauer: 125. (FW-)

SV Ottmarshausen – SpVgg Auerbach/Streitheim 2:2 (1:1). Leistungsgerecht gingen die beiden Mannschaften mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Die Führung erspielte zunächst Marius Hackl nach einer Freistoßsituation für den SVO (28.). Bereits zwei Minuten später fiel jedoch der Ausgleich für die Gäste durch Georg Weser (30.). In der zweiten Halbzeit hatte die Heimmannschaft mehr Zugriff auf das Spielgeschehen, so dass folgerichtig Michael Stemmer zum 2:1 einnetzte (75.). Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Demharter (85.) brachte sich der SVO jedoch um seinen Erfolg. – Zuschauer: 50. (uma)