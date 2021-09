Ein Altmeister wird zum Matchwinner

Safak Cetinkays Doppelschlag entscheidet das Neusässer Derby

Wechsel an der Tabellenspitze: Die SpVgg Bärenkeller übernimmt nach einem 3:0 gegen die TSG Stadtbergen die Führungsposition, weil der bisherige Tabellenführer aus Steppach beim Heimspiel gegen den TSV Welden nach einer 1:0-Führung noch mit 1:2 verliert. Im Neusässer Ortsteilderby behielt der TSV Täfertingen gegen den SV Ottmarshausen mit 3:1 die Oberhand.

TSV Täfertingen – SV Ottmarshausen 3:1 (1:0). Nach fast fünf Jahrzehnten trafen sich die beiden Neusässer Ortsteile mal wieder zu einem Punktspielduell, was sich bei herrlichem Wetter auch prompt in einer ansehnlichen Zuschauerkulisse niederschlug. Es entwickelte sich ein hochumkämpftes Match, das der TSV dank einer fulminanten Schlussphase für sich entscheiden konnte. Täfertingen ging kurz vor der Halbzeit durch Fabio Martens (38.) in Führung. Gleich nach der Pause gab es nach einem Foul einen Strafstoß für den TSV. Diesen hielt aber der Gästekeeper Kölbl gegen Lukas Sycek. Als kurz darauf der SVO durch Stefan Fixle den Ausgleich schaffte (57.), schien das Spiel zu kippen. Aber Safak Cetinkaya entwickelte sich in der Schlussphase zum Matchwinner und traf im Doppelpack (81./90.). – Zuschauer: 150. (kabö)

TSV Neusäß II – SV Wörleschwang 3:0 (1:0). Obwohl die Neusässer urlaubsbedingt sehr knapp besetzt waren, kamen sie gut ins Spiel und gingen durch einen Treffer von Ismail Ahmed (17.) in Führung. Die Gäste konnten sich in der ersten Hälfte überhaupt keine Torchance erarbeiten. In der zweiten Hälfte kam Wörleschwang besser ins Spiel und hatte eine Großchance bei die der Heimkeeper aber parieren konnte. Am Ende machten Michael Forster (75.) und Edrisa Jaiteh (81.) alles klar. – Zuschauer: 60.

VfR EM Foret – TSV Diedorf 3:3 (2:1). Die Heimelf ging durch Tore von Gökhan Basalan (10.) und Tolunay Bakar (45.) mit 2:0 in Führung. Diedorf gelang aber kurz vor dem Pausenpfiff noch der Anschlusstreffer durch Tobias Endress (45.+1). Umgekehrtes Bild in der zweiten Hälfte: Erst trafen die Gäste durch Tobias Janetschek (68./Elfmeter) und Julian Dreßler (79.) zur 3:2-Führung, aber auch sie konnten den Vorsprung nicht ins Ziel bringen. Obwohl die Heimelf ab der 72. Minute nach einer Roten Karte für Mert Güngör in Unterzahl war, traf Tolga Güclü (85.) noch zur Punkteteilung. – Zuschauer: 55.

TSG Stadtbergen – SpVgg Bärenkeller 0:3 (0:1). Es gab einen verdienten Sieg für die SpVgg. Der TSG war es nicht gelungen zwei 100-prozentige Chancen in 1:1-Situationen zu machen. Getroffen haben dagegen Dominic Breitner (45.), Soubin Khongdy (90.) und Dominik Menzinger (90.+2/Elfmeter) für die SpVgg. Am Ende waren die Gäste in einem durchschnittlichen Spiel besser. – Zuschauer: 50.

TSV Steppach – TSV Welden 1:2 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Gastgeber besser ins Spiel und gingen nach einem Treffer von Leon Rössle (47.) mit 1:0 in Führung. Die Gäste konnten das Spiel gegen den Tabellenführer noch drehen, weil Michal Durica (56.) und Fabian Ecker (79.) in die Maschen trafen. – Zuschauer: 50.

SpVgg Auerbach/Streitheim - TSV Leitershofen 3:4 (1:2). Die Gäste präsentierten sich vor dem Tor äußerst effektiv und nahmen dadurch die drei Punkte mit nach Hause. Bereits in der 6. Minute brachte Tobias Mayer den TSV in Front. Nach dem Ausgleich durch einen satten Schuss von Julian Demharter war die Toransage noch nicht beendet, da gelang Simon Stiegelmair das 1:2 (15./16.). Scheiterte Dominik Demharter kurz vor dem Pausenpfiff noch aus kurzer Distanz, so zirkelte er die Kugel wunderschön zum 2:2 in den Winkel (56.). Trotz spielerischer Überlegenheit kam dann die kalte Dusche für die SpVgg. Simon Stiegelmair nutzte große Unstimmigkeiten in der Abwehr aus und drückte den Ball zum 2:3 über die Linie (66.). Den Deckel drauf machte dann Fabian Zimmermann mit dem 2:4 (72.). Der verwandelte Foulelfmeter durch Michael Furnier in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. – Zuschauer: 60 (mira)