Ein Treffer entscheidet das Verfolgerduell

TSV Leitershofen setzt sich gegen den SV Ottmarshausen durch

Mit zwei Siegen innerhalb von fünf Tagen hat der TSV Steppach die Spitze der Fußball-Kreisklasse Nordwest erklommen. Die Sandbergkicker setzten sich beim Aufsteiger SV Wörleschwang mit 3:2 durch. Im Verfolgerduell behielt der TSV Leitershofen gegen den SV Ottmarshausen mit 1:0 die Oberhand.

Abgesagt wurde die Partie des TSV Diedorf gegen den TSV Neusäß II, weil auf dem Platz zu viel Wasser stand. Eine Absage mit „Gschmäckle“, denn in Diedorf hatte man bereits während der Woche beim SV Bonstetten über eine Verlegung des B-Klassen-Spiels der zweiten Mannschaft angefragt. Bonstetten hat jedoch einer Verlegung nicht zugestimmt. „Einmal pro Saison kann man diesen Joker nehmen. Dann kann ich das Spiel verlegen“, zeigte sich Spielleiter Reinhold Mießl angesäuert.

TSV Leitershofen – SV Ottmarshausen 1:0 (0:0). In einer ersten kämpferischen Hälfte konnte keine der beiden Mannschaften ihre Chancen verwerten. Erst in der zweiten Hälfte erzielten die Gastgeber das erste und einzige Tor der Partie. Simon Stiegelmair lupfte einen langen Ball gekonnt über den Keeper des SVO und brachte sein Team damit verdient in Führung (55.). So konnte die Leitershofer Elf durch eine geschlossene Mannschaftsleistung einen wichtigen 1:0-Sieg erzielen.

TSV Welden – TSV Lützelburg 1:1 (0:1). Eine ausgeglichene und faire erste Halbzeit sahen die Zuschauer am Theklaberg in Welden. Die Gäste aus Lützelburg hatten hier mehr Glück und konnten Ihre erste Gelegenheit zum 0:1 nutzen (8. Minute, Stefan Horneck). Die vereinzelten Chancen bis zur Pause konnten nichts mehr am Ergebnis ändern. Spannend wurde es ab dem Ausgleichstreffer kurz nach der Pause durch Julian Liepert (1:1 50. Minute). Welden danach die spielbestimmende Mannschaft. Liepert scheiterte in Minute 77 nur knapp an der Latte. In der Schlussphase musste sich Welden hohen Bällen bedienen um die eng stehenden Gäste zu überwinden. Belohnt wurden die Anstrengungen nicht und die Teams teilen sich die Punkte am 4. Spieltag. - Zuschauer: 105. (weld)

SV Wörleschwang – TSV Steppach 2:3 (1:2). Steppach war die spielbestimmende Mannschaft in der ersten Hälfte und ging bereits in der 7. Minute durch Leon Rößle in Führung. In der 30. Minute war es Furkan Tabucku, der die Führung ausbaute. Angelo Pallotta brachte den SVW mit einem sehenswerten Alleingang von der Sechzehnerkante wieder zurück in die Spur (38.). Der torhütende Trainer Florian Späth schien in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden zu haben, seine Mannen kamen nun deutlich stärker aus der Kabine und konnten sich ein leichtes Übergewicht erspielen. Kilian Hirle sorgte in der 71. Minute für den verdienten Ausgleichstreffer. Beide Teams lieferten sich nun einen für die 100 Zuschauer intensiven Kampf. In den 91. Minute setzte sich Leon Rößle kämpferisch am SVW-Strafraum durch und setzte Marco Manieri in Szene, der zum Siegtreffer einnetzte. – Zuschauer: 100. (KW-)

SpVgg Bärenkeller – VfR Foret 5:0 (3:0). Bereits nach einer Viertelstunde traf Lucas Schmidt zum 1:0 und eröffnete damit den Torreigen für die SpVgg Bärenkeller. In der 21. Minute erhöhte Saysana Khongdy auf 2:0 und nur fünf Minuten später netzte Emil Bese zum 3:0 ein, was gleichzeitig auch der Halbzeitstand war. Nach dem Seitenwechsel machte Bärenkeller so weiter, wie die Partie begonnen hatte: Dominik Menzinger (61.) und Anes Jusufovic (67.) erhöhten auf 5:0 und stellten damit den verdienten 5:0-Endstand des Matches her. – Zuschauer: 80.

TSG Stadtbergen – TSV Täfertingen 0:1 (0:0). In einer Partie, in der das Spielniveau teilweise den Platzbedingungen entsprach, mussten sich die Hausherren dem dominierenden TSV Täfertingen geschlagen geben. Die Gäste konnten sich einige hochkarätige Chancen erkämpfen, die jedoch lange Zeit durch die hervorragende Torwartleistung von Marco Burgmeister vereitelt wurden. Es dauert dann bis kurz vor dem Abpfiff, ehe Mohamed Toure zum Tor des Tages (87.) einnetzen konnten. In der letzen Minute kassierten die Hausherren dann noch Gelb-Rot und es blieb bei einem verdienten 0:1-Sieg für die Gäste. – Zuschauer: 50.