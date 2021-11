Erst Corona-Absagen, dann Spielabbruch

Plus Drei Spiele wegen Corona abgesagt. In Foret fühlt sich der Schiedsrichter bedroht und bricht ab

Die explodierenden Inzidenzzahlen scheinen sich nun auch auf den Fußball auszuwirken und haben dafür gesorgt, dass der Augsburger Kreisspielleiter Reinhold Mießl drei Paarungen der Kreisklasse Nordwest absagen musste.