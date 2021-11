Gelungener Neustart nach der Corona-Pause

Plus SpVgg Auerbach besiegt Wörleschwang 2:1. Nur drei Spiele

In der Fußball-Kreisklasse-Nordwest fanden am gestrigen Sonntag lediglich drei Paarungen statt. Dabei siegte der TSV Diedorf 4:0 beim TSV Lützelburg. Die SpVgg Auerbach-Streitheim bezwang nach zweiwöchiger Corona-Pause den SV Wörleschwang mit 2:1. Mit einem 1:1 trennten sich der SV Ottmarshausen und der TSV Welden.