Rekordkulissen in den Staudenderbys

220 Zuschauer sehen Margertshauser 3:1-Erfolg gegen Ustersbach. TSV Fischach mit Blitzstart

Vor der Rekordkulisse von 220 Zuschauern kam der SSV Margertshausen zu einem ungefährdeten und sicheren 3:1-Sieg im Derby gegen den TSV Ustersbach. Der TSV Fischach besiegte den TSV Walkertshofen mit 4:2.

SSV Margertshausen – TSV Ustersbach 3:1 (2:0). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging der SSV durch einen schönen Flachschuss in die lange Ecke von Kapitän Daniel Hafner (16.) mit 1:0 in Führung. Bereits zehn Minuten später erhöhte Stefan Gaugenrieder nach schöner Vorarbeit von Zeljko Brnadic auf 2:0. In der 37. Minute fischte SSV Torhüter Thomas Wunn ein Freistoß von Ex-SSVler Daniel Gotaut aus dem Torwinkel. Nach dem Seitenwechsel vergab der SSV zunächst die Vorentscheidung. Jan Rung (53.) und zweimal Zeljko Brnadic (55. und 59.) vergaben. Jan Rung war es der in der 61. Minute, dem das 3:0 gelang. Ustersbach gab während des ganzen Spiels nie auf kam aber gegen die hervorragende SSV-Abwehrleistung in der Schlussphase durch ihren Spielertrainer Dominik Schubert zum 3:1-Endstand. – Zuschauer: 220. (gobi)

TSV Fischach - TSV Walkersthofen 4:2 (3:1). Einen Raketenstart legten die Fischacher hin. Bereits nach fünf Minuten stand es 2:0. Erst traf Sascha Knöpfle (2.) zum 1:0, dann fügte Adrian Dempf noch ein Eigentor hinzu (5.). Walkertshofen konnte sich nur kurz über den Anschlusstreffer von Marius Lex freuen (18.) , denn Fischach stellte durch Markus Schenzinger den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (27.). Nach der Pause kamen die Gäste durch Stefan Mayer (53.) nochmals heran, aber kassierten zwei Gelb-Rote und eine Rote Karte, sodass sie das Spiel nur mit acht Mann beenden mussten. Ayat Nazari machte mit dem Treffer zum 4:2 das turbulente Spiel (87.) klar. – Zuschauer: 150. (AL)