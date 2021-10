Schubert muss beim TSV Ustersbach seinen Stuhl räumen

Plus Warum der Süd-Kreisklassisten den Trainer freistellt und wer der neue Mann auf der Kommandobrücke ist

Nach dem unbefriedigenden Saisonstart mit nur sechs Punkten und teils lethargischen Auftritten der Mannschaft – vor allem bei den Derbyniederlagen – versucht der TSV Ustersbach einen neuen Impuls zu setzen. Dabei ist es wie meist im Fußball, dass der Trainer die erste Stellschraube darstellt. Auch beim Süd-Kreisklassisten hat man sich für einen Trainerwechsel entschieden. Dominik Schubert musste seinen Stuhl räumen.