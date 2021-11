Wenn der Torwarttrainer den Sieg festhält

SSV Margertshausen findet nach 2:1 im Staudenderby wieder Anschluss an die Spitze

Mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den TSV Walkertshofen konnte der SSV Margertshausen den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze der Kreisklasse Süd wieder herstellen. Der TSV Fischach hat sich mit einem 3:0-Sieg gegen die SpVgg Langenneufnach ins Mittelfeld abgesetzt, während es für den TSV Usterbach eine 0:3-Niederlage beim FC Kleinaitingen gab.

SSV Margertshausen – TSV Walkertshofen 2:1 (1:1). Der SSV trat nach wie vor ersatzgeschwächt an und tat sich gegen die stark spielenden Gäste schwerer als erwartet. Dazu passte, dass die Gäste durch Patrick Wolf in der 34. Minute mit 1:0 in Führung gingen. Die Verunsicherung beim SSV war deutlich spürbar. Mit einem schönen Kopfball gelang Bobby Georgiev noch vor der Halbzeit der 1:1-Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SSV nicht, das Spiel in den Griff zu bekommen. Daniel Hafner konnte jedoch in der 54. Minute mit einem verwandelten Strafstoß die 2:1-Führung erzielen. In der Schlussphase hielt die Abwehr um Torwarttrainer Michael Hafner, der für Thomas Wunn einspringen musste, dem Schlussspurt der Gäste stand und sicherte sich damit den hart erkämpften Sieg im Staudenderby. – Zuschauer: 100. (id)

FC Kleinaitingen – TSV Ustersbach 3:0 (2:0). Nach dem Sieg im Kellerduell gegen Göggingen in der Vorwoche musste der TSV diesmal auswärts beim Tabellenzweiten antreten und war dabei abermals deutlich ersatzgeschwächt. So mussten auf der Bank ausschließlich Spieler Platz nehmen, die zuvor bereits 90 Minuten beim Spiel der Reserven absolviert hatten. Dennoch erwischte der TSV einen guten Start. In der 12. Minute mussten die Blau-Gelben jedoch eine kalte Dusche hinnehmen, als Florian Schrettle mit der ersten gefährlichen Aktion der Hausherren die Führung erzielte. In der Folge zeigten sich die Hausherren nicht übermächtig, aber effizient und so erhöhte erneut Schrettle noch vor der Halbzeit auf 2:0 (38.). Nach der Pause mussten die Gäste der angespannten personellen Situation sichtlich Tribut zollen. Kleinaitingen konnte das Ergebnis so folgerichtig durch Raphael Dechent auf 3:0 hochschrauben (81.). – Zuschauer: 80. (th-)

TSV Fischach – SpVgg Langenneufnach 3:0 (1:0). Dominik Bröll (14.), Heiko Horter (67. und Maximilian Fischer (80.) erzielten die Fischacher Tore beim deutlichen Heimsieg. Dadurch rückte der TSV auf Platz sechs. – Zuschauer: 100. (AL)