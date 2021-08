Bei einigen Favoriten ist noch Sand im Getriebe

Plus Beim TSV Zusmarshausen, TSV Dinkelscherben und TSV Neusäß werden die ersten Begegnungen aufgearbeitet. Warum der Optimismus dennoch überwiegt

Zwar sorgten einige Underdogs bereits für Überraschungen, doch die Spielzeit in der Kreisliga Augsburg ist noch zu jung, um irgendwelche Prognosen abzugeben. Nichtsdestotrotz arbeiten insbesondere die als Favoriten gehandelten Teams ihre bisherige Leistung auf und hadern noch an der ein oder anderen Stelle. Das Spiel FC Emersacker – SSV Anhausen wurde auf den 28. November verlegt.