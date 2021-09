Den Kopf nicht in den Sand stecken

Plus Für welche Klubs der Kampf gegen den Abstieg schon begonnen hat

Allmählich halbiert sich das Teilnehmerfeld in der Kreisliga Augsburg. Während TSV Dinkelscherben und TSV Zusmarshausen bislang die Erwartungen übertreffen und die Tabelle anführen, geht es für die SpVgg Westheim, den SSV Anhausen und den FC Emersacker schon jetzt um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Bezirksliga-Absteiger TSV Neusäß kommt allmählich in die Spur.