Die meisten plädieren für einen Spielstopp

Plus Weil Corona keinen normalen Spielbetrieb zulässt, wünschen sich die meisten Trainer ein vorzeitiges Ende des Fußballjahres. Andere wollen in Rhythmus kommen

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Teams der Kreisliga Augsburg. So wirklich Lust auf Fußball hat in der vierten Welle der Corona-Pandemie keiner mehr. Einen sofortigen Stop des Spielbetriebes befürworten die meisten. Der TSV Dinkelscherben hingegen möchte den Druck noch bis zur Winterpause hoch halten.