Kreisliga Augsburg

12:46 Uhr

Emersacker wieder mit leeren Händen

Plus Während der Aufsteiger mit 0:5 in Göggingen verliert, feiern der TSV Dinkelscherben und der TSV Neusäß Kantersiege. Auch Anhausen geht in Augsburg leer aus

Den nächsten Kantersieg feierte Tabellenführer TSV Dinkelscherben in der Fußball-Kreislia Augsburg. Der Sieg beim TSV Königsbrunn wackelte lediglich in der ersten Halbzeit kurz. Ebenfalls mit 6:1 setzte sich der TSV Neusäß beim TSV Schwabmünchen II durch. Eine enge Kiste war der 2:1-Sieg des TSV Zusmarshausen bei der SpVgg Lagerlechfeld. Der FC Emersacker konnte beim TSV Göggingen nicht mithalten und verlor 0:5.

