Endlich den ersten Sieg eingefahren

Plus Beim TSV Neusäß und bei SpVgg Westheim sind Steine vom Herzen gefallen

Englische Wochen haben den Vorteil, dass Nackenschläge keine hohe Haltbarkeitsdauer haben, weil sie ganz schnell wieder ausgebügelt werden können. So war man bei der SpVgg Westheim am Sonntagabend am Boden zerstört, als man gegen die SpVgg Langerringen eine 1:6-Heimklatsche einstecken musste. In Expertenkreisen kreiste schon das Abstiegsgespenst über dem Kobel. Nur drei Tage später konnte man die Verhältnisse mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Haunstetten wieder zurückrecht rücken und sich aus der Abstiegszone katapultieren.

