Kreisliga Augsburg

25.09.2021

FC Emersacker im Kellerduell obenauf

Plus Mit einem 2:0-Auswärtssieg stürzt der Aufsteiger die SpVgg Westheim tief in den Abstiegsstrudel. TSV Dinkelscherben gewinnt Spitzenspiel beim Kissinger SC durch einen Treffer in der Nachspielzeit

In der dritten Minute der nachspielzeit entschied der TSV Dinkelscherben das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga Augsburg beim Kissinger SC. Durch dieses 1:0 machten die Kaiserberg-Kicker einen großen Schritt Richtung Bezirksliga. Einen Meilenstein im Abstiegskampf setzte der FC Emersacker mit dem 2:0-Erfolg bei der SpVgg Westheim. In einem weiteren Kellerduell unterlag der SSV Anhausen beim TSV Königsbrunn 0:4. Zusmarshausen ist nach der 0:3-Pleite bei der SpVgg Langerringen erst mal raus aus der Verlosung.

