Kreisliga Augsburg

14.10.2021

Herbstliche Brisanz zieht ein

Plus An der Spitze keine Fehler machen, im Keller endlich wieder punkten: Wie sich die Teams selbst Druck machen

Von Nicolai Vrazic

Der Aufstieg ist für Spitzenreiter TSV Dinkelscherben noch kein Thema. Zu sehr sitzt der Kissinger SC den Kaiserberg-Kickern im Nacken. Der TSV Zusmarshausen hingegen schielt noch immer in Richtung Top-Duo, fand in den vergangenen Wochen zurück zu alter Form. Für den SSV Anhausen, Aufsteiger FC Emersacker und die SpVgg Westheim geht es hingegen ums nackte Überleben. Durchatmen Fehlanzeige – sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller kommt Druck auf den Kessel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen