Niederlage in der Nachspielzeit

Plus TSV Zusmarshausen sieht nach 90 Minuten wie der Sieger aus. TSV Dinkelscherben siegt gegen Emersacker 5:1. TSV Neusäß holt den ersten Punkt

Nach dem Chancenwucher im vorigen Heimspiel zeigte sich der TSV Dinkelscherben wieder von seiner treffsicheren Seite und siegte gegen den bisher überzeugenden Aufsteiger FC Emersacker klar mit 5:1. Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit musste der TSV Zusmarshausen eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Göggingen hinnehmen. Den ersten Punkt holte Absteiger TSV Neusäß beim 3:3 gegen den Aufsteiger TSV Pfersee. Das Spiel in Anhausen wurde wegen Unwetter abgebrochen.