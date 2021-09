Rote Karte für den Matchwinner

Plus TSV Neusäß ring Kissing nieder, muss aber einen Wermutstropfen hinnehmen. Spitzenreiter TSV Dinkelscherben hat gegen die spvgg Westheim Mühe

In der Fußball-Kreisliga-Augsburg gelang dem TSV Dinkelscherben der nächste Dreier. Gegen sie SpVgg Westheim glückte ein 1:0-Heimsieg. Derweil musste sich der FC Emersacker zu Hause 2:3 gegen die SpVgg Lagerlechfeld geschlagen geben. Der TSV Neusäß konnte dem bisher verlustpunktfreien Kissinger SC die erste Niederlage zufügen.