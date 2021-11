TSV Dinkelscherben macht das Dutzend voll

Plus Der Herbstmeister feiert mit dem 2:0 im Derby gegen den TSV Zusmarshausen den zwölften Sieg in Folge. Neusäß überzeugt beim 5:0 gegen Anhausen

Als die Mannschaft des TSV Dinkelscherben nach der Partie auf dem Platz einen Kreis bildete und mehrfach lautstark „Derbysieger“ und „Spitzenreiter“ anstimmte, merkte man, wie viel dieser hart erkämpfte 2:0-Erfolg gegen den TSV Zusmarshausen bedeutete. Die Lila-Weißen feierten den zwölften Sieg in Serie und die inoffizielle Herbstmeisterschaft in der Kreisliga Augsburg. Im Flow bleibt auch der TSV Neusäß, der den SSV Anhausen mit 5:0 besiegte, während Emersacker und Westheim im Keller bleiben.