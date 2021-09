TSV Zusmarshausen schiebt sich nach vorne

Nach 4:0 gegen Schwabmünchen II jetzt Tabellenzweiter

Mit einem 4:0-Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Schwabmünchen II hat sich der TSV Zusmarshausen auf Rang zwei der Fußball-Kreisliga Augsburg geschoben. Heimlicher Spitzenreiter ist allerdings nach wie vor der Kissinger SC, der mit dem 3:2 bei der SpVgg Westheim den vierten Sieg im vierten Spiel feiern konnte.

TSV Zusmarshausen – TSV Schwabmünchen II 4:0 (3:0). Verdient siegte die Heimelf unter Flutlicht gegen die Bayernliga-Reserve. Das Spiel begann zäh und Zusmarshausen tat sich zunächst schwer, gegen die tief stehenden Gäste. In der 15. Minute luchste dann Johannes Link seinem Gegenspieler im Strafraum den Ball ab und legte auf Valentin Jaumann auf, der abgeklärt ins lange Eck schlenzte. Und nur eine Minute später klingelte es wieder im Kasten der Gäste: Diesmal verdribbelte sich Keeper Maiolo und senste Jaumann von hinten um. Elfmeter war die logische Konsequenz – Sebastian Müller verwandelte sicher. In der 37. Minute dann der nächste haarsträubende Fehler im Aufbau der Schwabmünchner: Sebastian Müller schickte Christian Wink auf die Reise und der konnte sich unbedrängt die Ecke aussuchen und auf 3:0 stellen. Im zweiten Durchgang verwaltete Zusmarshausen das Ergebnis. Der Schlusspunkt war dann dem aufgerückten Innenverteidiger Jonas Watzal vorbehalten: Einen langen Ball von Youngster Simon Jaskolka schob der Blondschopf aus der Drehung ins lange Eck. (nff)

SpVgg Westheim - Kissinger SC 2:3 (0:0). Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und überzeugten mit feinem Kombinationsspiel. Die erste Gelegenheit zur Führung hatte Moritz Willis (15.), sein Kopfball strich knapp über das Westheimer Gehäuse. Nach einem Konter lief Marius Dussler (26.) allen auf und davon und umkurvte Gästetorwart Niklas Heyen, platzierte jedoch den Ball neben das Gehäuse. Sekunden vor der Halbzeit setzte Noah Waschkut einen Freistoß um Haaresbreite am Kasten vorbei. Nach der Pause schien es so, dass sich der ein oder andere Westheimer Akteur noch beim Pausentee befand. Binnen acht Minuten gab man das Spiel aus der Hand und Kissing führte durch Treffer von Fabian Kerzel (53.), Moritz Buchhardt (59.) und Moritz Willis (61.) mit 0:3. In der Schlussphase stibitze Westheims Stefan Egger (88.) dem Torwart den Ball vom Fuß und schob ins leere Tor ein. Die Heimelf gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und Spielertrainer Thomas Hanselka (90.+2) köpfte nach einer Flanke von Lukas Huber noch zum 2:3 ein. Die Anschlusstreffer der SpVgg kamen zu spät, sodass Kissing ungeschlagen blieb. (svw)