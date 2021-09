Kreisliga Augsburg

23.09.2021

Verstärkung aus der Champions League

Die SpVgg Westheim meldet Georghe Gosa als Neuzugang. Der 40-Jährige hat in seiner rumänischen Heimat für CFR Cluj schon in der Champions League gegen Chelsea, AS Rom oder Girondins Bordeaux gespielt.

Plus SpVgg Westheim meldet vor dem Kellerderby gegen den FC Emersacker einen Neuzugang. Im Spitzenspiel ist Dinkelscherben zu Gast beim Kissinger SC

Von Nicolai Vrazic

In den vergangenen Jahren war die Fußball-Kreisliga Augsburg von einer enormen Leistungsdichte geprägt. Teilweise trennten den Tabellenführer gerade einmal neun Zähler von einem Abstiegsplatz. Doch in der diesjährigen Spielzeit haben sich der TSV Dinkelscherben und Kissinger SC nach dem ersten Drittel an der Spitze etwas abgesetzt. Für den SSV Anhausen, Aufsteiger FC Emersacker und die SpVgg Westheim geht es hingegen darum, nicht schon jetzt den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Der TSV Neusäß hat spielfrei.

