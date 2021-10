Wie funktioniert eigentlich Trick 17?

Plus Robert Walch, erklärt seine Einwechsel-Taktik und freut sich jetzt auf das Pokalspiel gegen Aindling

Mit Trick 17 werden im Sprachgebrauch Lösungswege bezeichnet, die originell oder ungewöhnlich sind. Eine solche Lösung kann jedoch nur bei Erfolg so genannt werden, da ein Trick 17 immer und sofort auf Anhieb funktionieren muss. Geklappt hat das beim 2:0-Sieg des TSV Neusäß gegen den TSV Zusmarshausen. Wir sprachen darüber mit Trainer Robert Walch.