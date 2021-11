Zusmarshausen blitzt in Göggingen ab

Plus Nach der 0:3-Niederlage sind die Autobahnler wohl aus dem Aufstiegsrennen. Ebenso wie der TSV Neusäß, der in Pfersee verlor

Spitzenreiter TSV Dinkelscherben war nicht im Einsatz, da der FC Emersacker wegen einiger Corona-Fälle um eine Verlegung gebeten hatte. Der Tabellenzweite Kissinger SC setzte sich gegen den SSV Anhausen etwas glücklich mit 2.1 durch. Für den TSV Neusäß und den TSV Zusmarshausen ist nach den Niederlagen in Pfersee und Göggingen der Zug nach oben abgefahren.