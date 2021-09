Zusmarshausen im Jubelmodus

Plus TSV feiert den vierten Sieg in Folge. Dabei trifft Valentin Jaumann von der Mittellinie. FC Emersacker mit wichtigem Dreier im Abstiegskampf

Der TSV Dinkelscherben wurde seiner Favoritenrolle als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Augsburg beim Tabellenschlusslicht TSV Schwabmünchen II gerecht und siegte souverän mit 5:0. Platz zwei festigte der TSV Zusmarshausen mit einem 2.0-Erfolg gegen die SpVgg Westheim. Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feierte der FC Emersacker beim 3:2 gegen den TSV Königsbrunn.