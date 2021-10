Spitzenreiter war zu stark

1:4-Heimniederlage für SV Thierhaupten

Der Tabellenführer TSV Rain II war in der Fußball-Kreisliga Ost zu stark für den SV Thierhaupten und nahm mit einem 4:1-Sieg alle drei Punkte mit.

Die Rainer sorgten in den ersten Minuten schon für einen Weckruf in der schwarz-roten Defensive. Thomas Schwegler rettete vor dem SVT-Keeper. Bis zur 18. Minute sollte es dann dauern, bis der Rainer Alexander Drabek per Nachschuss aus der zweiten Reihe zur Führung traf. Eine Rückgabe der SVT-Hintermannschaft besorgte das 0:2 für die Gäste. Und wenige Minuten vor dem Pausenpfiff baute Michael Krabler, der bis zu diesem Tag für den TSV Rain in der ersten Mannschaft spielte, die Führung aus kurzer Distanz weiter aus (39.).

In der Halbzeitpause reagierte Trainer Georg Mayr mit einem Taktikwechsel, was zu einer soliden Leistung und mehr Spielanteilen der Gastgeber in der zweiten Halbzeit führte. So erarbeiteten sich die Schwarz-Roten auch die eine oder anderen Möglichkeit zum Anschlusstreffer, die dann auch genutzt werden sollte, als Antonio Baric, bedient von Lovro Jeren, zum 1:3 traf (82.).

Ein ausgewogenes Spiel gab es in Halbzeit zwei. Und bis zum Schlusspfiff erhöhte Rain noch einmal auf 1:4 durch Bastian Bottenscheid. Das Team von Trainer Georg Mayr präsentierte sich vor allem in der zweiten Spielhälfte mit einer deutlichen Leistungssteigerung zur Vorwoche, die auf mehr hoffen lässt. – Zuschauer: 100. (cm-)