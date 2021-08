Landesliga

09:36 Uhr

Gersthofen zahlt Lehrgeld

Plus Das Hildmann-Team hält eine Halbzeit gegen den FV Illertissen II ausgezeichnet mit, verliert aber am Ende deutlich mit 0:4. Assum nicht unzufrieden

Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der TV Gersthofen in der Fußball-Landesliga Südwest auf dem harten Boden der Tatsache gelandet. Gegen dier zweite Manschaft des Regionalligisten unterlag das Team von Trainer Gerhard Hildmann mit 0:4 (0:0). Trotz des am Ende deutlichen Resultats wollte Klaus Assum alllerdings nicht jammern. „Wir haben in der ersten Hälfte sehr gut gespielt, unsere Chancen aber nicht genutzt“, blickte der TSV-Fußballchef auf die Partie am Mittwoch zurück, fügte auch gleich an: „Wir mussten trotz einer insgesamt guten Leistung etwas Lehrgeld bezahlen.“ .

