Landesliga Südwest

18.11.2021

Absage nach langem hin und her

Plus Warum der SV Cosmos Aystetten schließlich doch einer Verlegung des Spiele sin Neuburg zugestimmt hat

Die ersten beiden Spiele unter der Regie von Ivan Konjevic hat der SV Cosmos Aystetten gewonnen. Doch der neue Trainer ist trotz des 3:0 beim FC Memmingen II und dem 1:0 gegen den FC Kempten nicht restlos zufrieden. „Vor allem gegen Kempten haben wir nicht unsere beste Leistung abgeliefert und in der zweiten Halbzeit große Probleme bekommen“, blickt Konjevic zurück: „Aber drei Punkte sind drei Punkte.“ Ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel wäre am Samstag im so wichtigen Kellerduell beim punktgleichen VfR Neuburg angestanden. Nach langem hin und her wurde die Partie am Freitagabend im beiderseitigen Einvernehmen doch noch abgesagt.

