Landesliga Südwest

21.10.2021

Aleksandar Canovic: „Ich traue mir das zu“

Der bisherige Co-Trainer Aleksandar Canovic tritt nach der Trennung von Marco Löring die Cheftrainerstelle beim SV Cosmos Aystetten an. „Ich traue mir das zu“, sagt der 39-Jährige, der fest an den direkten Klassenerhalt glaubt.

Plus Vor seinem ersten Spiel als Cheftrainer des SV Cosmos Aystetten spricht der Nachfolger von Marco Löring über seine Gefühlslage und wie man in Durach gewinnen will

Von Oliver Reiser

Seit fünf Jahren stand Aleksandar Canovic an der Seite von Marco Löring. Zunächst als Torwarttrainer, die letzten drei Punktrunden als Co-Trainer. Zweimal hat er Löring vertreten, als dieser nach einer Roten Karte gesperrt war, einmal aufgrund eines familiären Notfalls. Nachdem sich der SV Cosmos vergangene Woche nach sieben Jahren von Löring getrennt hat (wir berichteten), wird der 39-jährige Serbe, den alle nur „Lille“ nennen, nun die Kommandos beim Schlusslicht der Landesliga Südwest übernehmen. Vor seinem Debüt beim VfB Durach (Samstag, 14 Uhr) sprachen wir mit ihm.

