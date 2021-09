Landesliga Südwest

23.09.2021

Aufsteiger TSV Gersthofen besteht Reifeprüfung

Niklas Kratzer und der TSV Gersthofen stemmten sich dem Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen erfolgreich entgegen und ergatterten ein torloses Unentschieden. Für den seit sechs Spielen ungeschlagenen Aufsteiger war es das vierte Remis in Folge.

Plus Der TSV Gersthofen zeigt, dass er viel gelernt hat und auch gegen ein Spitzenteam wie den 1. FC Sonthofen mithalten kann

Von Oliver Reiser

Dass der Aufsteiger TSV Gersthofen gegen das Spitzenteam des 1. FC Sonthofen, das zuletzt Tabellenführer TSV Gilching mit 3:0 besiegt hat, erst einmal vorsichtig zu Werke ging, war zu erwarten. Dass aber auch der Tabellenzweite vor den zuletzt durch furiose Aufholjagden für Aufsehen sorgenden Lechstädtern sehr viel Respekt zeigte, war dann doch etwas überraschend. Die Gersthofer haben sich inzwischen in der Landesliga Südwest einen Namen gemacht. Beim torlosen Unentschieden gegen die Allgäuer haben sie gezeigt, dass sie in der bisherigen zwölf Spielen sehr viel dazu gelernt haben. Vor allem, was Zweikampfverhalten und Körpereinsatz angeht. Reifeprüfung bestanden!

