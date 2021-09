Landesliga Südwest

17.09.2021

Ausgleich mit dem Schlusspfiff

Am Ende konnten sich die Spieler des SV Cosmos Aystetten noch über ein 2:2 freuen, das Pascal Mader mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit herstellte. Maximilian Heckel (links) und Hardy Noack kommen zum Gratulieren.

Plus SV Cosmos Aystetten kann im Spiel gegen Olching nur kurz die rote Laterne abgeben und kommt in der Nachspielzeit noch zu einem 2:2

Von Oliver Reiser

„Das war nie im Leben ein Elfmeter“, schimpften die mitgereisten Fans des SC Olching, als Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski in der allerletzten Minute auf den Punkt deutete. Es war allerdings sehr ungestüm, wie Maximilian Lutter Aystettens Kapitän Benedikt Schmoll im Strafraum über den Haufen rannte. Vertretbar oder nicht – Pascal Mader war es egal. Er verwandelte vom Punkt zum 2:2-Endstand. Dann erfolgte der Abpfiff. Trotz des zweiten Unentschiedens in Folge leuchtet die Rote Laterne weiter in Aystetten.

