Landesliga Südwest

12:55 Uhr

Aystetten stoppt den freien Fall

Dean Mijailovic und Adnan Muminovic vom SV Cosmos Aystetten bremsen Merings Dominik Schön. Mit einem 1:1-Unentschieden konnte nach sechs Niederlagen in Folge auch der freie Fall gestoppt werden.

Plus Nach sechs Niederlagen in Folge gelingt in Mering ein 1:1. Beste Chancen vergeben

Von Michael Brenner

Der SV Cosmos Aystetten hat den freien Fall gestoppt. Nach sechs Niederlagen am Stück kamen die Schützlinge von Trainer Marco Löring im Landesliga-Derby beim SV Mering wenigstens zu einem 1:1-Unentschieden. Die Rote Laterne konnte man damit aber noch nicht abgeben.

