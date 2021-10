Landesliga Südwest

11:58 Uhr

Aystetten stürzt weiter ab

Kein Durchkommen gab es für Patrick Wurm (am Boden) und Maximilian Drechsler vom SV Cosmos Aystetten im Spiel gegen Garmisch-Partenkirchen. So setzte es für das Schlusslicht eine 0:1-Heimniederlage.

Plus Nachdem die Cosmonauten erneut beste Chancen vergeben, muss das Schlusslicht in der 86. Minute einen Gegentreffer hinnehmen

Von Oliver Reiser

„The show must go on“, dröhnte es über den Platzlautsprecher. Genauso hätte man aber auch die zuletzt aufgelegten Klassiker wie „The same procedure as every day“ oder „Täglich grüßt das Murmeltier“ wiederholen können. Denn wieder einmal verstanden es die Kicker des SV Cosmos Aystetten nicht, das Runde ins Eckige zu verfrachten – und so wird nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen der Abstand zum rettenden Ufer in der Fußball-Landesliga Südwest für das Schlusslicht immer größer, die Luft immer dünner.

