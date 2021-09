Landesliga Südwest

04.09.2021

Aystetten weiter im Sturzflug

Der SV Cosmos Aystetten befindet sich in der Landesliga Südwest weiter im Sturzflug. Hier wird David Djajic (weißes Trikot) unsanft gestoppt. Nach der sechsten Niederlage in Folge hat man die Rote Laterne übernommen.

Plus Warum der SV Cosmos gegen den SV Bad Heilbrunn die sechste Niederlage in Folge kassiert und es trotz fehlender Durchschlagskraft im Angriff keine Rückholaktion gibt

Von Oliver Reiser

Fünf Niederlagen in Folge nagen an den Nerven. Beim SV Cosmos Aystetten ist es deshalb am Freitagabend zu einer Aussprache gekommen. Panik ist jedoch noch nicht ausgebrochen. „Wir haben eine gute Mannschaft und einen guten Trainer. Wir müssen nur die PS auf die Straße bringen“, forderte Vorsitzender Thomas Pflüger alle Beteiligten auf, weniger zu reden, sondern Fußball zu spielen. „Es gibt zu viele Nebenkriegsschauplätze.“ Auf dem Hauptspielfeld gab es für den Landesliga-Aufsteiger gegen den SV Bad Heilbrunn die sechste Niederlage in Folge. Mit 1:4 unterlag die Löring-Truppe dem SV Bad Heilbrunn.

