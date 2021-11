Landesliga Südwest

11:54 Uhr

Aystetten will Aufwärtstrend fortsetzen

Plus Gegen den FC Kempten soll ein Spieler mithelfen, der lange Zeit schmerzlich vermisst wurde

Von Oliver Reiser

Durch den 3:0-Sieg im Kellerduell beim FC Memmingen II hat der SC Cosmos Aystetten am vergangenen Samstag schon mal die Rote Laterne der Fußball-Landesliga Südwest an den Gegner abgegeben, bei dem inzwischen Trainer Serdar Kul durch U19-Coach Besim Miroci ersetzt wurde. Es war ein gelungener Einstand für den neuen Trainer Ivan Konjevic, der erst am vergangenen Donnerstag das erste Training geleitet hatte. Für den 50-Jährigen jedoch kein Grund, am 11.11. ein Faschingstraining zu veranstalten, zu dem Köln-Trainer Steffen Baumgart im Schweinhorn-Kostüm und seine Kicker in aberwitzigen Verkleidungen erschienen sind. „Das gibt es nur in Köln“, lacht Konjevic, der mit seiner Mannschaft die direkte Abstiegszone verlassen und sich den Relegationsplätzen nähern will. Dazu wäre ein Heimsieg gegen den FC Kempten (Sonntag, 14 Uhr) erforderlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen