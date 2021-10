Beim SV Cosmos Aystetten endet die Ära Löring

Plus Das Schlusslicht und sein Trainer gehen ab sofort getrennte Wege. Was die Beteiligten dazu sagen und wie es jetzt weitergehen soll. Einige Namen sind im Gespräch

„Gute Freunde kann niemand trennen“, hat Kaiser Franz Beckenbauer einst geträllert. Das gilt auch für Thomas Pflüger und Marco Löring. Privat wollen der Vorsitzende es SV Cosmos Aystetten und der Trainer des Landesliga-Teams auch weiterhin befreundet bleiben, doch nach sieben Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit geht man sportlich ab sofort getrennte Wege. In einem vierstündigen Gespräch, das sehr freundschaftlich und fair verlaufen sei, sind Löring und Pflüger zu diesem Entschluss gekommen. „Wir wollen dadurch der Mannschaft neue Impulse verleihen“, sagen beide unisono.