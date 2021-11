Landesliga Südwest

vor 30 Min.

Cosmos Aystetten: Wer erschoss das Murmeltier?

In vielen Einzel- und Paargesprächen hat Aystettens neuer Trainer Ivan Konjevic (am Ball) seine Schützlinge auf das Kellerduell in Memmingen vorbereitet.

Plus Mit einem 3:0-Sieg im Kellerderby beim FC Memmingen II gibt das Schlusslicht die Rote Laterne ab. Warum der Einstand des neuen Trainers Ivan Konjevic geglückt ist

Von Michael Brenner

Wer erschoss das Murmeltier, das zuletzt täglich grüßte? Was war anders am Spiel des SV Cosmos Aystetten, der im Kellerderby der Fußball-Landesliga Südwest beim FC Memmingen II einen 3:0-Sieg feiertee und damit die Rote Laterne an den Gegner weiterreichen konnte?

