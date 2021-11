Das Aus für Mr. Zuverlässig

Plus Beim TSV Gersthofen fällt Abwehrrecke Florian Gai aus

In den vergangenen Wochen hat der Landesliga-Aufsteiger TSV Gersthofen für spektakuläre Aufholjagden und gute Spiele gegen die Spitzenteams viel Lob erhalten. Punkte sind dabei allerdings nur wenige heraus gesprungen. Nach einer 2:3-Heimpleite gegen den SC Olching finden sich die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann nun plötzlich auf einem Relegationsplatz wieder. „Jetzt haben wir auf die Fresse bekommen. Ich hoffe, dass dies allen die Augen geöffnet hat und erwarte eine Reaktion“, sagt der 56-Jährige vor dem Auswärtsspiel beim TuS Geretsried (Samstag, 15 Uhr).